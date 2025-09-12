ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤â¡ÄÄ®ÅÄ¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFC¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ë
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È²£ÉÍFC¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿Ä®ÅÄ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²Æ¾ì¤«¤éµÞÂ®¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ÆÇËÃÝ¤Î8Ï¢¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¡¢¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö50¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ó°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¤Ï»ÃÄê¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡£»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë19°Ì²£ÉÍFC¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ëº£Àá¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÇòÀ±¤¬Íß¤·¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåºÝ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤äÆÀ°Õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î²£ÉÍFC¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¤³¤½°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¡¢¥ë¥¥¢¥ó¡¢¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤«¤é¤Ê¤ëÁ°Àþ¤Î³°¹ñ¿Í¥È¥ê¥ª¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤òÅ¸³«¡£31Ê¬¤Ë¤Ï»³º¬±Ê±ó¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¾®ÁÒÍÛÂÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢GKÃ«¹¸À¸¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï56Ê¬¡¢¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍFC¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ°æ¶Á¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°ËÆ£Ëê¿Í¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤Ï69Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÎÓ¹¬Â¿Ïº¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢GK¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â88Ê¬¡¢ÀçÆ¬·¼Ìð¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÁêÇÏ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Î¼¡Àï¤Ï16Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤ÎFC¥½¥¦¥ëÀï¡£°ìÊý¡¢²£ÉÍFC¤Ï20Æü¹µ¤¨¤ë¼¡Àá¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡1¡Ý1¡¡²£ÉÍFC
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡56Ê¬¡¡°ËÆ£Ëê¿Í¡Ê²£ÉÍFC¡Ë
1¡Ý1¡¡88Ê¬¡¡¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
