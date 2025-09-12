»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¡½ÐÀ¬¤·¤¿Éã¤ÎºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤Ï¡È¸¥ÂÎ¡É¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡Ä¡×Î×½ª¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Éã¤ÎÎ×½ª¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÂ¼¤ÎÉã¡¦¿®¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÀ²È¤ÎÄ¹ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È²ÈÆÄ¤ò¼¡ÃË¤Ë¾ù¤ê¡¢Àï¸å¤Ï1¿Í¤Ç¿·Ê¹¼Ò¡ÖÉð½£¿·Êó¡×¤òÁÏ¶È¡£·î¤Ë1²ó¤ª¤è¤½5000¡Á6000Éô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¡¢10ºÐÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿Êì¡¦¤³¤¦¤µ¤ó¤¬µï¼ò²°¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¸µÊ¼»Î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë·³¿Í²¸µë¤ò¡Ö²¶¤ÏÌµ»ö¤ËÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¸æ¤Î»ú¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ê¤ó¤«¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¼Âà¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢°å³Ø¸¦µæ¤Î¤¿¤á»à¸å¤ËÂÎ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸¥ÂÎ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¤Î¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ò¿»¤ê¤ÎÃË¤ÎÂÎ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê°å³Ø¤Î¸¥ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò³ð¤¨¡¢»ÔÂ¼¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÏÂ¨»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½éÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£10»þ²¿Ê¬¤°¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¿ÆÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤Ã¤È²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¥ÂÎ¤Î¤¿¤á1½µ´Ö¸å¤ËÉã¤ÎË´³¼¤ÈºÆ²ñ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö´é¤¬¤â¤¦¤Í¡ÄÎÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È»ÔÂ¼¡£Åö»þ¸ø±éÃæ¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¡Ö¤Þ¤À»à¿À¤ÎÀÄÇò¤¤±ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÔÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1½µ´Ö·Ð¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¿§¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÉã¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÀÄÇò¤¤±ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤Ï¡È¤Þ¤ÀÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÉã¤ÏÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯È¾¸å¡£¡Ö´½²³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡È¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÄÞ¤ÎÀè¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÁ´Éô¸¦µæ¤ËÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇÊì¿Æ¤È2¿Í¤Ç¸«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¹ü¤ò½¦¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»à¤ó¤Ç¤«¤é¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÆÉã¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£