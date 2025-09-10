炭酸泡で歯周ポケットまで丸洗い！ 睡眠中にケアできる、オーラルケアアイテム

美人度がアガる、最新パーツケア。美容ジャーナリストの鵜飼恭子さん、俳優の佐月絵美さんが、2025年秋冬ananモテコスメ大賞のパーツケア部門受賞コスメから、オーラルケアのアイテムをお試し。

リップも睡眠美容がトレンド。オーラルケアも抜かりなく！

1、自然の力で歯と口内環境を整えるで 賞

【Davids】Hydroxide フレッシュブレス マウスウォッシュ スターターキット

なめらかで輝く歯面に！

エナメル質との親和性が高い高機能ミネラルブレンドが、微細な傷を埋めてなめらかな歯面へ導く。アルコール、人工香料不使用。「ナチュラル成分のみのミントフレーバーは、びっくりするくらいの爽快感。クリアな息が長続きします」（美容エディター＆ライター・古屋美枝）。濃縮液118ml＋ガラスボトル \3,960（It's So Easy TEL. 03-3400-0340）

2、ラッピングで潤い鉄壁ガード 賞

【ルナソル】リップリペアマスク

下地やトップコートにも。

濃密美容液オイルが唇をラッピングし、なめらかな唇に導く。「第一印象はねっとりながら体温で溶けて軽くなりスルスルのびます。リップ下地やトップコートにも使えるけど、トップコートのほうがいい感じ。ぷるんとしたツヤが出ます」（美容エディター＆ライター・風間裕美子さん）。\3,850（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

3、乾燥するパーツにこれひとつでOK 賞

【The Ordinary.】S＋AAリップバーム

ぷるぷるの唇をキープ。

肌にもともと含まれる潤い成分のスクワランと、水分保持をサポートするアミノ酸配合の保湿バーム。「理想の保湿力。ふっくらぷるぷるの唇をキープできるだけでなく、ひじも甘皮ケアもできるから、ポーチにひとつ入れておけば安心！」（モデル、俳優・中島侑香さん）。15ml \1,760（The Ordinary. TEL. 0570-003-770）

4、癒されながらぷるふわリップ 賞

【ラネージュ】リップスリーピングマスク ピーチアイスティー N

芯まで潤いを実感！

寝ている間に潤いを与えて乾燥が気になる唇をケア。保湿＆肌荒れ予防成分のココナッツオイルを配合。「朝起きたときもしっかり潤っていて、内側まで保湿されているのを実感！ 美味しそうなピーチアイスティーの香りでリラックスできます」（俳優・佐月絵美さん）。20g \2,365（LANEIGE TEL. 0120-239-857）

5、炭酸泡で歯と息をまっさら 賞

【バブロス】炭酸泡ハミガキ フレッシュミント

歯周ポケットまで丸洗い。

極小サイズの炭酸泡が歯間や歯周ポケットまで行きわたり、虫歯や口臭、歯周病をケア。「炭酸泡の歯磨きがこんなに心地よいなんて初体験！ 泡が歯茎を転がって泡のマッサージをしてもらっている感じ。歯の隙間にも入ってすっきりキュッと」（美容ジャーナリスト・鵜飼恭子さん）。［医薬部外品］80g \1,485（I-ne TEL. 0120-333-476）

左から、美容ジャーナリスト、香り診断士・鵜飼恭子さん、俳優・佐月絵美さん

佐月 私、ラネージュのスリーピングマスクは潤うし香りも好きで愛用中です。

鵜飼 安らぐ香りで良い睡眠への導入になりそう。このルナソルのリップもそうだけど、寝ている間にケアできるのがいいよね。今は睡眠美容がトレンド。睡眠中は細胞が修復されるから肌や体のケアにぴったりなの。

佐月 なるほど〜。睡眠、大切ですね。このオーディナリーのリップは形がかわいい！ 指やひじなどにも使えるのもうれしいですね。

鵜飼 口元といえばオーラルケアも。今、20代でも歯周病が増えてるけど、口腔内の汚れってマウスウォッシュでかなり除去できるといわれてるの。

佐月 それはマメにやらなければ！ Davidsは天然由来成分で安心して使えそう。

鵜飼 バブロスの炭酸泡歯磨きも隅々まで効率的にお掃除できていいよね！

お試し＆お話ししてくれた人

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト、香り診断士。嗅覚反応分析から、心身バランスに合う栄養や生活習慣などを導き出す「香り診断」のセッションを行う。10代向けに正しい美容を伝えるイベント「ティーンビューティゼミ」も主催。

佐月絵美

2004年2月3日生まれ、岐阜県出身。俳優。スターダストプロモーション「第2回スター☆オーディション」ファイナリスト。Netflix『新幹線大爆破』などに出演。1日に数時間歩くのは当たり前の超散歩好き。