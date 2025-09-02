ブレーブスがキム・ハソンをクレーム獲得

ブレーブスは1日（日本時間2日）、キム・ハソン内野手をウェーバーで獲得したと発表した。今季はここまで24試合に出場して打率.214、2本塁打5打点。8月21日（同22日）には腰の炎症により、20日（同21日）に遡って10日間の負傷者リスト（IL）に入ったことが発表されていた。

代わってオースティン・ライリー内野手が60日ILへ移行された。キムはパドレスに所属した2023年にユーティリティ部門でゴールドグラブ賞を獲得するなど活躍。しかし、FAを控えた昨シーズンは8月に右肩を手術。1月にレイズが2年2900万ドル（約43億円）で契約したが、手術からの回復が遅れ、7月4日（同5日）にようやく移籍後初出場を果たしていた。

しかし、8月になってまたも離脱。これまでレイズがキムをウェーバーにかけたことは公表されていなかったが、ブレーブスがキムをクレーム獲得したことを発表した。

今後はブレーブスが今季年俸1300万ドルのうちの、残り200万ドル（2億9000万円）を負担。来季の契約は1600万ドル（約23億円）の選手オプションとなっており、キムが行使を選択することになる。（Full-Count編集部）