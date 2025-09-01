鈴木福さんが憧れのリリーフカーで登場し始球式

■ロッテ 4ー3 ソフトバンク（31日・ZOZOマリン）

俳優の鈴木福さんが8月31日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-ソフトバンク戦にサプライズ登場し始球式を務めた。背番号「29」のロッテのユニホームを着てマウンドに立ち、左腕から華麗なフォームで投じた一球は捕手のミットへ一直線。105キロのストライク投球に「左のエース感」「めちゃくちゃいい球投げてる」と驚くファンが続出した。

この試合は「KONAMI パワフルプロ野球 2024-2025 パワフルデー」として開催され、鈴木さんは主演ドラマ「パワプロドラマ2025―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―」を記念して登場。パワプロくんが運転するリリーフカーに乗って登場すると、ダイナミックなワインドアップから105キロの速球を、捕手役を務めたパワプロくんに投げ込んだ。

登板後、鈴木さんは「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかった」と球団の演出に感謝。「今日の投球は100点近いんじゃないですか！ 浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました」と満足気に記念のマウンドを振り返った。

鈴木さんのマウンド姿を見たファンからは「なんて素晴しい投球」「今まで見た始球式の中で最高の球かもしれない」「プロ志望だしてくれ」「内角にズバッと決まってて気持ち良いです」「ロッテの一員にならないか？」「早く支配下にあげてくれ」といったコメントが寄せられ、“左腕”の華麗な一球を称えていた。（Full-Count編集部）