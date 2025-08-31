ソトは2021年からシーズン25本塁打＆100四球を継続中

メッツのフアン・ソト外野手が30日（日本時間31日）、本拠地でのマーリンズ戦に「2番・右翼」で出場し、2本塁打を放つなど2打数2安打3打点、2四球2盗塁を記録した。今季100四球目を稼ぎ出し、あの大谷翔平投手やマイク・トラウト外野手（エンゼルス）すら未到達の大記録を樹立した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「25本以上の本塁打＆110四球以上を記録したシーズンの最多連続数」を掲載した。これまでの最長は1941〜1949年のテッド・ウィリアムズが6シーズンで記録（1943年からの3年間は戦争でプレーせず）。そして、5年連続では1948〜1952年のラルフ・カイナー、1999〜2003年のジム・トーミ、2000〜2004年のバリー・ボンズが続き、新たにソトが加わった格好となった。

この投稿を見たファンは「ソトは毎年レジェンドたちと肩を並べて歩んでいる……。そして記録はまだ継続中だ」「すごいメンツだな。ソト、よくやった！」「ワオ……そうそうたるメンバーだね。やったな、ソト！」「ソトもエリートな顔ぶれに加わったな」などの声を上げ、ソトの“レジェンド”ぶりをたたえていた。

ソトは昨オフにドジャース・大谷翔平投手を抜き、スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1132億円）の契約を手にした。シーズン序盤戦は不調だったものの、打率こそ.254ながらも35本塁打、84打点、OPS.903の好成績を残している。（Full-Count編集部）