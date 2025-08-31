大谷翔平の通訳を務めるアイアトン氏が“異色”の格好でフィールドに

【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャースで大谷翔平投手の通訳を務めるウィル・アイアトン氏が30日（日本時間31日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦前に奇抜なデザインのTシャツで登場し、話題を集めている。

試合前の大谷の練習中にグラウンドへ姿を現したアイアトン氏。叫び声を上げたような表情の顔写真で埋め尽くされた異色のデザインのTシャツを着用。報道陣から視線を集めていた。普段はドジャースカラーのTシャツを着用していることが多いだけに、レアな光景となった。

この様子はSNSでも拡散され、「このTシャツ欲しいです」「ウィルさん、目立つわぁ〜ちょっと欲しいかも」「アイアトンwwwwwwww」「おーウィルさん」などと大いに話題を集めた。

アイアトン氏はかつて前田健太投手（現ヤンキース傘下3A）の通訳を務め、ドジャースでは編成部に所属してデータ分析なども担当。過去のWBC予選ではフィリピン代表としてプレーした経験もある。（Full-Count編集部）