17日の対戦はオール左打線…前日は右打者5人が先発

■DeNA ー 中日（31日・横浜）

中日は31日、横浜スタジアムでのDeNA戦に臨む。この日は藤浪晋太郎投手との対戦となり、打線には計8人の左打者を並べた。スタメンで唯一の右打者はクリスチャン・ロドリゲス内野手だけだった。

中日が藤浪と対戦するのは今季2度目。前回対戦となった17日（バンテリンドーム）では“スタメン全員左打者”のオーダーを組んで話題を呼んだ。この日、藤浪は5回1失点と好投したが、NPB復帰後初勝利とはならなかった。

31日の試合は1番に岡林勇希外野手、2番に樋口正修内野手が入った。3番・上林誠知外野手、4番のジェイソン・ボスラー外野手が並び、5番に板山祐太郎外野手が起用された。6番の大島洋平外野手まで左打者で、7番のロドリゲスで初めて右打者が登場。以下、宇佐見真吾捕手、先発の松葉貴大投手となっている。

前日の同カードでスタメン起用された田中幹也内野手、細川成也外野手、マイケル・チェイビス内野手、山本泰寛内野手、加藤匠馬捕手の右打者は先発を外れている。（Full-Count編集部）