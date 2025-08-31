イチロー、松井秀喜、松井稼頭央、松坂大輔が場内インタビュー

「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。「1番・投手」で出場したイチロー氏は9回を1人で投げ抜き、完封勝利を飾った。観衆は2万1233人と発表された。

試合後のインタビューでは「おじさんたちボロボロです」と笑いを誘うと「ヒデマー（松井秀喜）、考えられないですね。練習で1本もないんですよ」と本塁打を絶賛した。続けて「今日はさすがにしんどいなと思っていた。こういう人っているんですね。これは想定外です。スーパースターはそういうのやるんですよ」とイジった。

「ヒデマー」とは、阪急で活躍した「ブーマー」をもじったニックネームで、イチロー氏が松井氏に向けて命名したという。

イチロー氏の地元・愛知で初開催となった恒例の“ガチンコ勝負”。エースでリードオフマンのイチロー氏は全力プレーで女子選抜チームと対戦した。今年は4年連続出場となる松坂大輔氏に加え、2年連続の松井秀喜氏、松井稼頭央氏も初参戦した。

イチロー氏は投手としては1安打完封。最終打席でヒットを記録し「打撃練習で力尽きたんじゃないかなと思いましたけど、なんとか1本出てよかったです」と笑顔を見せた。（Full-Count編集部）