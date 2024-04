10.36インチAndroidタブレットPC！フィールドスリー「F3T10-WD4」

フィールドスリーは、8コアCPUと128GBのストレージ搭載で、幅広いシーンで利用できる10.36インチタブレットPC「F3T10-WD4」を発売します。

フィールドスリー「F3T10-WD4」

同社は子会社であるFFF SMART LIFE CONNECTED株式会社(本社:神奈川県綾瀬市、代表取締役社長:星野 秀隆)と共に法人向けIT機器販売、製造受託ソリューション・キッティング等の事業を展開しています。

「F3T10-WD4」は、FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社と開発した法人向けAndroidタブレットPCです。

【製品の概要】

「F3T10-WD4」は8コアCPUと128GBのストレージで、オフィスや教育現場などシーンを問わずストレスなしに活躍します。

OTG対応のUSB Type-Cポートを搭載し、周辺機器との接続も可能です。

さらに顔認証やマルチタスクなどの豊富な機能で作業効率をアップする、頼もしいタブレットです。

【製品の特長】

・8コアCPUと大容量ストレージ

CPUはMediaTek Kompanio 500(MT8183)を搭載しており、8コアCPUでビジネス用途に耐えるスペックを備えます。

128GBの大容量ストレージと4GBメモリを搭載し、幅広いシーンで快適に動作します。

・Android 13搭載

OSはセキュリティ機能が進化したAndroid 13を搭載しています。

アプリごとの言語設定や通知権限の管理など、よりカスタマイズ性が上がり用途に応じて使いやすくなりました。

・顔認証対応

PINの入力やスワイプをしなくてもカメラからユーザーの顔を認証してホーム画面のロックを解除します。

・PD急速充電に対応/周辺機器の接続も可能

最大18WのPD急速充電に対応しており、短い充電時間でバッテリーを大幅に回復できます。

OTG対応のUSB Type-Cポートを搭載し、キーボードやマウスなどのUSB周辺機器との接続も可能です。

アダプターを介せば有線LANでのインターネット接続にも対応します。

・10インチより一回り大きい10.36インチ/どの角度からも見やすいIPS液晶

10インチより一回り大きい、10.36インチ(解像度1200×2000)の高精細ディスプレイを採用しており、作業領域が広く、操作性が高くなっています。

広い視野角と優れた色彩表現で滑らかな高精細画像を実現しました。

TN液晶パネルと比較しても、見る角度による色の劣化が少なく、どの角度からも見やすい綺麗な画質です。

・洗練されたデザインのメタルボディ/わずか460gの持ち運びやすい軽量感

背面はクールなシルバーカラーのメタル素材を採用しました。

薄さわずか8.2mmの筐体と狭額ベゼルは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。

ペットボトル1本分の軽量感で、ビジネスでの持ち運びはもちろん、学習用途のお子様でも持ち運びやすい重量です。

・現場での撮影もより鮮明に

フロントには500万画素、リアにはオートフォーカスの800万画素のカメラを搭載し、動画撮影にも対応して、重要な場面の記録に活躍します。

・4つのスピーカーを搭載

上下に2基ずつ、合計4基の1Wスピーカーを配置しており、しっかりとしたクリアで聞きやすいサウンドです。

マイク搭載でヘッドセットが無くてもビデオ通話に対応します。

・デバイス間でのデータ移動もスムーズ

最大1TBまでの大容量microSDカードに対応し、さらにUSB Type-C接続で外付けHDDなどに接続が可能です。

大切なデータは外部メディアへも保存できます。

今回、量販店をはじめ法人へ、オープン価格にて販売展開します。

