日本のアニメソングのNo.1を決定するテレビ朝日系特番『外国人がガチで投票!世界アニソン総選挙』が21日、放送され、『世界アニソン総選挙』TOP20の結果が発表された。第1位にはアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』オープニング主題歌で高橋洋子が歌う「残酷な天使のテーゼ」が選ばれた。同番組では海外に住むアニメファン1740人に「あなたが1番好きな日本のアニソンは?」というアンケートを実施し、その集計結果をもとに、『禁断ランキングベスト20』を発表した。

番組にはゲストとして『ポケットモンスター』オープニング主題歌「めざせポケモンマスター」を歌った松本梨香が出演。「めざせポケモンマスター」は36位だった。■世界アニソン総選挙のTOP201位 「残酷な天使のテーゼ」高橋洋子 『新世紀エヴァンゲリオン』2位 「アイドル」YOASOBI 『【推しの子】】3位 「ボルテスVの歌」堀江美都子 『超電磁マシーンボルテスV』4位 「unravel」TK from 凛として時雨 『東京喰種トーキョーグール』5位 「KICKBACK」米津玄師 『チェンソーマン』6位 「ブルーバード」いきものがかり 『NARUTO』-ナルト-疾風伝7位 「SPECIALZ」KingGnu 『呪術廻戦』渋谷事変8位 「ウィーアー!」きただにひろし 『ワンピース』9位 「again」YUI 『鋼の錬金術師』FULLMETAL ALCHEMIST10位 「青のすみか」キタニタツヤ 『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」11位 「サムライハート(Some Like It Hot!!)」SPYAIR 『銀魂』12位 「紅蓮華」LiSA 『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編13位 「チャラヘッチャラ」影山ヒロノブ 『ドラゴンボールZ』14位 「ButterFly」和田光司 『デジモンアドベンチャー』14位 「シルエット」KANABOON 『NARUTO』-ナルト- 疾風伝16位 「廻廻奇譚」Eve 『呪術廻戦』17位 「Tank!」シートベルツ 『カウボーイビバップ』18位 「悪魔の子」ヒグチアイ 『進撃の巨人』The Final Season Part 219位 「心臓を捧げよ!」LinkedHorizon 『進撃の巨人』Season 220位 「紅蓮の弓矢」LinkedHorizon 『進撃の巨人』