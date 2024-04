ホビー通販「あみあみ」にて、「POP UP PARADE 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver. 完成品フィギュア」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「POP UP PARADE 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver. 完成品フィギュア」(4,800円 税込)の予約が受付中だ。

「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17〜18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズ。

「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」から、2024Ver.となったホロが、お手頃価格の「POP UP PARADE」シリーズに登場!

商品の発売は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■POP UP PARADE 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver. 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]

価格:4,800円(税込)

サイズ:全高:約170mm(ノンスケール)

素材:プラスチック

JANコード:4580590192584

発売日:2024年9月未定

ブランド名:グッドスマイルカンパニー

シリーズ名:POP UP PARADE(ポップアップパレード)

原作名:狼と香辛料

キャラ名:ホロ

原型制作:カブ

彩色:谷口世太郎





<セット内容一覧>

フィギュア本体

専用台座





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合

