回転寿司チェーン「くら寿司」では、冬のごちそう“カニ”を一足先に満喫できる「極上かに」フェアを開催中。

「生本ズワイガニ大」や「ボイル本ズワイガニ大」「丸ズワイガニ二種盛り」などのほか、サスティナブルな商品「五島列島 AI寒ぶり」「キャベツにざだい」も提供されています☆

くら寿司「極上かに」フェア

期間:2023年11月2日(木)〜

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

回転寿司チェーン「くら寿司」では「生本ズワイガニ大」や「ボイル本ズワイガニ大」「丸ズワイガニ二種盛り」などを提供する「極上かに」フェアを開催中です。

2023年11月2日より期間限定で開催され、期間中はサスティナブルな商品「五島列島 AI寒ぶり」や「キャベツにざだい」も販売されています!

豪華な冬の味覚を先取りして楽しめる、贅沢な期間限定フェアです☆

生本ズワイガニ大(一貫)

販売期間:2023年11月2日(木)〜2023年11月12日(日)

価格:345円(税込) ※お持ち帰り不可

“カニの王様”と言われる本ズワイガニの中でも特大サイズのものを厳選し、足をまるごと一本贅沢に使用した「生本ズワイガニ大」

徹底した鮮度管理に、旨みを逃さない特別な加工方法によって、生ならではのねっとりとした食感とカニの旨みと甘みを存分に堪能できます!

ボイル本ズワイガニ大(一貫)

販売期間:2023年11月2日(木)〜2023年11月12日(日)

価格:280円(税込)

噛むほどにカニの旨みが口の中に広がる「ボイル本ズワイガニ大」

水揚げ後すぐに茹でて旨みを逃さず、ボイルならではのこだわりの加工方法で美味しさを引き出しています☆

丸ズワイガニ二種盛り

販売期間:2023年11月2日(木)〜2023年11月12日(日)

価格:280円(税込)

食べ応えのある棒肉と、1匹からわずか2本しか取れないカニ爪を一皿で楽しめる「丸ズワイガニ二種盛り」

ズワイガニの濃厚な旨みがぎゅっと詰り、豊かな香りを堪能できる一皿です。

超かにづくし

販売期間:2023年11月2日(木)〜2023年11月12日(日)

価格:1,490円(税込) ※お持ち帰り不可

内容:生ズワイガニ棒肉・本ズワイガニ棒肉・丸ズワイガニ(二貫)・贅沢紅ズワイガニ盛り・

かに身軍艦・かに味噌和え軍艦

※西日本:紅ズワイ棒肉Lサイズ3本、東日本:紅ズワイ棒肉Mサイズ4本

くら寿司がこだわって厳選した、人気の高級食材を使った“極みの逸品シリーズ”に「超かにづくし」が登場。

棒肉を使ったお寿司は、生ズワイガニ・本ズワイガニ・丸ズワイガニを使用していて、それぞれの旨味を味わえます。

「贅沢紅ズワイガニ盛り」は、紅ズワイガニのフレークと棒肉をシャリからはみ出るほどふんだんに盛り付けた、見た目にも豪華な一品。

濃厚なカニミソの風味を堪能できる「かに味噌和え軍艦」など、バリエーション豊かな6種のお寿司がのった一皿は、カニ好きにはたまらない商品です!

本ズワイガニ茶碗蒸し

販売期間:2023年11月2日(木)〜なくなり次第終了

価格:330円(税込) ※お持ち帰り不可

サイドメニューもカニづくしになっており、「本ズワイガニ茶碗蒸し」は、自社のセントラルキッチンで手作りした出汁を使用。

店舗でこまめに蒸して提供している“食べるお出汁”とも呼べる茶碗蒸しの上に、1匹からわずか2本しか取れない本ズワイガニのカニ爪をトッピングしています☆

ぎっしりと詰まったカニの旨みと、風味豊かな出汁が相性抜群です。

かにあんかけうどん

販売期間:2023年11月2日(木)〜2024年1月8日(月)

価格:490円(税込) ※お持ち帰り不可

毎日店舗でとる、くら寿司自慢の魚介をベースとした出汁にとろみをつけて、あんかけにした「かにあんかけうどん」はこれからの寒い季節にぴったり。

たっぷりのカニ身とカニ味噌が濃厚な味わいを醸し出し、あんかけと相性が良いトッピングの生姜が、体を芯まで温めてくれます。

五島列島 AI寒ぶり

販売期間:2023年11月2日(木)〜なくなり次第終了

価格:280円(税込)

「極上カニ」フェアの期間中は、サスティナブルな商品も登場。

「五島列島 AI寒ぶり」は、AIの活用により給餌や作業効率の向上を図る「スマート給餌機」で養殖しています。

流れが早い対馬暖流で育った寒ぶりは身が引き締まり、暖流の水温の高さからエサを豊富に食べて育つため、脂乗りがいいのが特徴。

活〆して、皮引きは店舗で行うことで鮮度を保ち、しっかりとした身質と脂乗りを楽しめます☆

「スマート給餌機」は、AIが魚の食欲を画像解析し、給餌の量やタイミングの最適化を図っています。

高騰が続くエサ代や燃料費の抑制につながり、漁場の水質改善やCO2削減など環境負荷の低減が期待できる機器。

また、給餌の状況はアプリで管理できるため、生産者の作業負担軽減にもつながります。

キャベツにざだい(一貫)

販売期間:2023年11月2日(木)〜2023年11月12日(日)

価格:165円(税込)

海藻を主食とすることから「磯焼け」の原因とされ、駆除の対象となっているニザダイ。

さらに、クセのある香りから商品化へのハードルが高く、市場にあまり出回らない低利用魚です。

そんな低利用魚「ニザダイ」を、おいしいお寿司として活用した「キャベツにざだい」もフェア中に登場。

主食の海藻代わりにキャベツを約1か月間与えたニザダイは特有のクセのある香りがなくなり、良質な脂乗りや旨み、しっかりとした身質を味わえます!

貴重な海の恵みを無駄にせず、漁業者との共存共栄にも繋がる商品です。

東京力車×くら寿司連携企画

実施期間:2023年11月1日(水)〜2023年12月3日(日)

場所:浅草周辺・「グローバル旗艦店 浅草」

内容:

・くら寿司コラボラッピング人力車(お寿司人力車)1台

・コラボ衣装(半纏・Tシャツ) ※東京力車 俥夫着用

・くら寿司の背面看板付人力車 19台

コラボ特別企画:

・くら寿司の背面看板付人力車に乗って「グローバル旗艦店 浅草」に立ち寄るコラボルートを利用すると毎日先着5組にお食事券1,000円分をプレゼント

・期間中「グローバル旗艦店 浅草」への離発着、立ち寄りが可能なコラボルートを利用可能

・SNS(X)フォロー&引用リポスト企画で抽選1名にお食事券10,000円分をプレゼント(2023年11月10日(金)から実施予定)

・2023年11月21日(火)、22日(水)回転寿司記念日※には、コラボラッピング人力車に無料で乗車できるキャンペーンを実施

※回転寿司記念日は11月22日(水)です

日本が誇る食文化である回転寿司を世界に発信する拠点のグローバル旗艦店と、東京力車がコラボレーション。

インバウンドの来店促進を図る連携企画が、2023年11月1日〜2023年12月3日まで、浅草周辺やくら寿司の「グローバル旗艦店 浅草」で実施されています。

くら寿司のラッピングが施された人力車やコラボ衣装を着た東京力車 俥夫が浅草周辺に登場し、「グローバル旗艦店 浅草」を立ち寄るコラボルートも。

SNSを使ったプレゼント企画や、コラボラッピング人力車へ無料で乗れるキャンペーンも実施します!

冬のご馳走を一足先に堪能できる、期間限定の贅沢なフェア。

くら寿司の「極上かに」フェアは、2023年11月2日から期間・数量限定で開催中です!

