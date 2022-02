オリンピックの銀メダルという過去最高の結果で幕を閉じた、カーリング女子の日本代表「ロコ・ソラーレ」の快進撃。テレビ中継では、喜怒哀楽にあふれる選手たちのプレーとともに、アイス上でのコミュニケーションにも注目が集まった。

気になる名言とナゾ発言について、2018年に「SC軽井沢クラブ」の一員として平昌五輪に出場した経験のある現役カーリングプレーヤー、両角公佑選手に聞いてみた。

「レベルの高い試合を見せてくれてありがとう」

――北京五輪が終わりました。

両角 濃ゆい日々でしたね。ロコ・ソラーレ銀メダル獲得の喜びの余韻と、日本は男子チームが参加できなかった寂しさもちょっとあります。いずれにしても心地よい疲労感はありますね。とにかく「レベルの高い試合を見せてくれてありがとう」と全選手にお伝えしたいです。



――本橋麻里さんがマネジメント会社を通して「今回もよく笑って、よく泣くという素直な感情を見てもらえたと思います」と発表していますが、確かに喜怒哀楽全部、出ていましたね。ということで今回は名言、ナゾ発言で振り返るロコ・ソラーレの北京五輪です。

両角 なるほど。面白そうですね。

鈴木夕湖選手の「ちょっきり」

――何か印象深い彼女たちの発言はありますか?

両角 たくさんあるなあ。でも最初に浮かんだのは鈴木夕湖選手の「ちょっきり」ですかね。ハウス(円)から打ち出したい石をハック(石を投げる足場)側の鈴木選手に向かって「これ、見えてる?」と聞いたら、鈴木選手が「ちょっきり隠れてる」って言ったのかな。

――調べたら北海道弁で「ちょうど」「ぴったり」みたいな意味みたいですね。ちょっきし、とも言うらしいです。公佑選手は鈴木選手とミックスダブルスのパートナーですが、言われたことありますか?

両角 記憶にないですね。僕は長野県民なので、ひょっとして北海道民同士のチーム限定なのかもしれません。でも「そだねー」はよく言っていますね。あれは基本的に肯定の相槌ですし、なんとなく会話のリズムも良くなるから、チームとして悪くない言葉な気がします。だてに流行語大賞を獲ってないっすね。

――鈴木選手は普段はどんな方なんですか?

両角 天然と評されることが多いのですが、意外と言うと失礼ながら、しっかり物事を合理的に考えられる人ですね。何よりも自分の言葉と考え方をもっている人なので話していても楽しい。でも若干、人見知りらしいのです。あまり人見知りしない僕に対して「コースケ君が距離感を詰めてくるので昔は苦手だった」と去年、初めて言われてちょっとショックでした(笑)。

日本語でのコミュニケーションが増えた理由

――その鈴木選手でいうと、韓国戦のハーフタイムで相手チームのショットに対して「何をやっても決まる」的な発言をしていました。あんなにおおっぴらに対戦相手を褒めることはカーリングではよくあるんですか?

両角 あります。吉田知那美選手も終盤になって同じようなことを言っていましたけど、「Today is not our day」(今日はついてない)的な表現は英語圏の選手はよくします。カナダ男子代表のスキップで今回、銅メダルを獲得したブラッド・グシュー選手なんかは投げる前に、もし思い通りのショットにならなくてもという前提で「(It’s)Not the end of the world」(世界が終わるわけじゃないよ)とよく言いますが、個人的には前向きで好きですね。

――吉田知那美選手も、オプションやマージンといった言葉で競技を説明したりしますよね。

両角 カーリングは英語圏で生まれて育ったスポーツだから、用語はプレーしていてもやっぱり英語がしっくりくるんですよね。パス(石の通り道)とか、モメンタム(流れ)とか、日本語で言うより英語のほうがニュアンスが正しく伝わるんですよ。

――その一方で、今大会のロコ・ソラーレは「ありがとう」とか「上手!」とか日本語でのコミュニケーションが増えたのも特徴だったのでは。

両角 それは僕も感じました。どうしてでしょうね。機会があれば聞いておきます。これは僕の予想ですが、これまではJDリンドナショナルコーチも共有できるように、英語表現が多かった気がします。でもJDも日本でコーチングをはじめて今年でちょうど10周年なんですよね。だからカーリング競技内でのヒアリングはほぼ完璧に近いんじゃないかということで日本語が増えた気がします。

「かわいい」「この子」…アイスやストーンにも愛を

――なるほど。他にも知那美選手は「はじめましてのラインだから」みたいな独特の表現も多かったですね。

両角 使ってないラインについて「さっき使ってから長い月日が流れてー」みたいなのもありましたね。あのあたりの表現はロコらしいというか、他にも知那美選手は「かわいいアイス」と言ったり、吉田夕梨花選手もストーンに対して「この子はよく曲がってくれる子だから」とかよく言ってます。

――アイスやストーンにも愛があるんですね。その夕梨花選手はショット率91%を残しました。

両角 世界一のリードと言っていいと思います。本当にすごかった。僕も同じリードとして見習う点がたくさんある選手です。夕梨花選手や、男子の金メダリストになったスウェーデンのリード、クリストフェル・スングレン選手もそうなんですけれど、淡々と自分の仕事を確実にこなす姿はリードの理想のひとつだと思います。

夕梨花選手は物事に対するコメントの切れ味がハンパない

――両角選手から見て、夕梨花選手はキャラクター的にはどうですか?

両角 基本的に物静かな人なんですけれど、いい具合に毒も持っているのがギャップがあって面白いですね。物事に対するコメントの切れ味がハンパないことがよくあって、そういう時には、彼女の義理の兄であるコンサドーレの松村雄太選手なんかと「“黒夕梨花”が出た」などと笑い合っています。

あとは一度、彼女の得意なウィックショットについてアドバイスを求めたら、「言われたところに言われたウェイトで投げればいいと思う」とアドバイスをくれて、「ありがとう」と返事をしたけれど、内心では「それができねえから聞いてるんだよ」とちょっと思いました。

兄の友佑選手がやらかした“ミス”

――スキップの藤澤五月選手に行く前に、両角選手の身内のミスを追及します。

両角 なんですか、身内って。

――今回、解説者として北京入りしていた兄の友佑選手です。

両角 あの垂れ目のパンダ野郎が何かやらかしましたか?

――はい、若干。ラウンドロビン(総当たりの予選)のイギリス戦で友佑さんが「ロコ・ソラーレの狙いは」と言おうとして、「ロコ・ソラーレの呪いは」とありえない噛み方をしました。そのイギリス戦は敗退。決勝は金村萌絵さんの解説だったのですが、ネットでは「やっぱり呪いが……」との声も。

両角 あー、ちょっと話題になっていましたね。あの人、割と滑舌はいいんですけどね。チームメイトの岩井(真幸/まさき)さんの「マサ」と、宿谷(涼太郎)くんの「リョウ」を言い間違えたりは時々しています。とにかく「呪い」はひどい噛み方でしたね。身内としてチームメイトとして謝罪します。ビンドゥンドゥンを買ったらしいので没収しておきます。

藤澤選手の「はいさい、はいさい」の意味は?

――さて藤澤選手。彼女の不思議なコールがSNSなどで話題になっていました。面白かったのは「はいさい、はいさい」というコールについて、「さっちゃんがいきなりうちなーぐち(沖縄の方言)を連発」とか「北京が寒すぎて沖縄が恋しくなったんだ。いつでもおいで」的な反応が……。

両角 面白いですね。でも、きっとそれは「ハイサイド」です。ちょっとマニアックなのですが、右利きの選手が時計回りのターンで投げたときに、狙ったストーンを半分に割って進行方向左側のサイドのことですね。そっち側にきっちりめんそーれさせたい、というコールですね。ロコは以前、沖縄合宿もしていましたけど、「はいさい」ではなさそうです。

お互いに頼れる「弱さの共有」

――女性言葉だと「はいたい」ですしね。また、藤澤選手はラウンドロビン最終戦のスイス戦でミスが重なってしまい、7エンドに「そろそろ決めたい」と本音を口にしていました。ああいう弱気な部分を世界中に吐露することはよくあるんですか?

両角 人にもよるとは思いますが、基本的には珍しいですね。でも続く知那美選手の「時間あるから大丈夫だよ。ゆっくり投げて」という声かけからもわかるように、それを言えるチーム状況だったと僕は解釈しました。「弱さの共有」という表現をしていましたけれど、お互いに頼れるコミュニケーションが取れていたんだと思います。しっかりとその“そろそろ”を決めて、その試合は負けたけれどいいイメージを準決勝につなげましたね。

――藤澤選手のオフアイスはどういう人なんですか?

両角 みんな言いますけど、負けず嫌いです。でもそれを表に出しても納得するくらい努力を重ねている努力家ですから、尊敬されるのだとは思います。あとはちゃんと他人に興味を持てて、人の話をしっかり聞ける人ですね。そういうところもカーリングに活きているのかもしれません。

パラリンピックの見所

――ありがとうございました。引き続き、ロコ・ソラーレのみなさんと共にカーリング界を盛り上げてください。

両角 頑張ります。最後にひとつだけ。3月4日からパラリンピックがはじまります。オリンピックと同じくらい楽しみで、同じくらい見所があります。

すごい努力を続けているアスリートも多く、個人的にはアルペンスキーの村岡桃佳選手に期待しています。平昌大会で金メダル1つ、銀2つ、銅2つを獲得しただけでなく、昨年の東京パラの陸上でも女子100mで6位に入賞したスーパーアスリートです。彼女の記事が読みたいのでメディアのみなさんにも引き続き、期待しています。

また、車椅子カーリングには残念ながら日本は今回出場できませんが、とても可能性のある競技なのでロコ・ソラーレ同様、応援をよろしくお願いします。

両角公佑(もろずみ・こうすけ)

1988年長野県軽井沢町出身。11歳でカーリングをはじめる。兄・友佑らとSC軽井沢クラブでプレーし、日本選手権5連覇を達成するなど男子カーリングを牽引してきた。2018年に平昌五輪に出場。2019年からは新たに結成したTM軽井沢でプレーしている。ANAビジネスソリューション株式会社勤務。趣味はホームセンター巡り、特技は収納スペースの増設。

