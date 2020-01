リリース情報

倖田來未が1月26日に放送された『行列のできる法律相談所』(日本テレビ)に出演した。倖田の久々のテレビ出演に、SNSでは放送前からファンからの注目が集まっていた。倖田は今年デビュー20周年を迎え、結婚して9年経ち、息子も7歳になったことを話すとスタジオからは「えーー!」と驚きの声があがった。今回の番組のテーマは『ストレスの原因ぶっちゃけます!SP』ということで、倖田も “せっかちすぎる自分の性格”にストレスを感じていることを暴露。洋服を買う際に商品の梱包を待てずに会計後ハンガーが付いたまま持ち帰ったり、ライブ直後に鍋を食べる際には、事前に準備してもらっていた鍋を、店に到着後すぐに食べるなどの “せっかち過ぎる”エピソードを披露した。また、 「スタイル維持とか大変じゃないですか?」の問いには、「ツラいです。今回ツアー始まる前にね、ちょっと太ったかなって思って5キロ戻して……」とコメント。ファンの倖田來未像を崩さないために、「ツアーをやっているときは、衣装が一緒なので3ヵ月から4ヵ月近く、サイズを上げれないんですよ。サイズを上げれないから、パンって特に食べれないんですよ」と大好きなパンを我慢するなど、スタイル維持のためにストイックに努力していることを明かした。倖田の地上波出演に、SNSでは、「激カワでした!!!!! 紹介のときの笑顔とか、つねに笑ってるところとか、たまらんです!!! ほんまにかわいい、苦しい、大好き」「めっちゃかわいすぎて、ヤバかった。パン食べてるくぅちゃん最高でした!」「もうね、まじで大好きがすぎる、、、今年20周年いっぱいいっぱいバラエティ出てね」など、倖田のかわいさや、今後の地上波出演を期待する声などが多く寄せられた。倖田は、2月1日に台風で延期になっていた『KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE)』の大阪公演、2日には追加公演の計4公演を開催予定。また、2月29日には愛知での追加公演の開催も決まっており、3月11日には『KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE)』のライブDVD&Blu-rayの発売が決定している。2020.03.11 ON SALEDVD&Blu-ray『KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE) 〜Black Cherry〜』2020.03.11 ON SALEDVD&Blu-ray『KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE) 〜JAPONESQUE〜』倖田來未 OFFICIAL WEBSITEhttps://rhythmzone.net/koda/