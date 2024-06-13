《家族の絵を描いてもらいました！！》【写真】いつの間に大きくなって…倖田來未が公開した親子スリーショット倖田來未が1月にインスタグラムにアップしたのは、アメリカのアニメ風に描かれた家族3人の似顔絵。「夫婦の間にいるのは11歳の息子さんです。倖田さんは2011年に結婚して翌年に出産。夫のKENJI03さんは母親が台湾人で父親が日本人のミュージシャンです。ロックバンド『BACK−ON』で活動しながら、『EXILE』や『LiSA』