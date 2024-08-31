90年代を賑わせたようなギャルを街で見かける機会は明らかに減った。もはやギャルは絶滅危惧種--。そんなイメージを持つ人も多いだろう。ところが、いま再び、新たなギャルが生まれ、ジワジワと勢力を伸ばしつつある。それが「小学生ギャル」だ。前回記事『「日本の恥」「親の顔が見てみたい」と心ない声も…話題沸騰中の《小学生ギャル》、仕掛け人が語る「世の中の大きな勘違い」』では、そんなギャルの仕掛け人である『KOGYARU