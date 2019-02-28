侍ジャパンの対戦相手・メキシコ代表のメンバー発表 オリックス新外国人メネセスら28人
NPBエンタープライズは28日、「ENEOS 侍ジャパンシリーズ2019」（3月9、10日・京セラドーム大阪）で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦するメキシコ代表のメンバーを発表した。
メンバーには、今季からオリックス・バファローズでプレーするジョーイ・メネセス外野手や、北海道日本ハムファイターズや阪神タイガースでプレーしたルイス・メンドーサ投手、読売ジャイアンツなど3球団でプレーしたルイス・クルーズ内野手らが名を連ねている。
登録メンバーは以下の28人。
【投手】14人
アルド・モンテス
ウィルマー・リオス
ホルヘ・レイエス
アンドレス・アビラ
ルイス・メンドーサ
フランシスコ・ロドリゲス
ジェーク・サンチェス
セサル・バルガス
マヌエル・バレダ
カルロス・エルナンデス
ホセ・サマヨア
ザカルト・フィリップス
ホセ・オイエルビデス
エステバン・アロ
【捕手】2人
ホルヘ・カリージョ
アリ・ソリス
【内野手】7人
ロドルフォ・アマダー
ブライアン・エルナンデス
ラミロ・ペーニャ
ビクトル・メンドーサ
ルイス・クルーズ
イサーク・ロドリゲス
ルイス・フアレス
【外野手】5人
フェルナンド・ペレス
ロベルト・ロペス
ヘスス・ファベラ
ジョーイ・メネセス
ホセ・アギラル
メンバーには、今季からオリックス・バファローズでプレーするジョーイ・メネセス外野手や、北海道日本ハムファイターズや阪神タイガースでプレーしたルイス・メンドーサ投手、読売ジャイアンツなど3球団でプレーしたルイス・クルーズ内野手らが名を連ねている。
登録メンバーは以下の28人。
【投手】14人
アルド・モンテス
ウィルマー・リオス
ホルヘ・レイエス
アンドレス・アビラ
ルイス・メンドーサ
フランシスコ・ロドリゲス
ジェーク・サンチェス
セサル・バルガス
マヌエル・バレダ
カルロス・エルナンデス
ホセ・サマヨア
ザカルト・フィリップス
ホセ・オイエルビデス
エステバン・アロ
【捕手】2人
ホルヘ・カリージョ
アリ・ソリス
【内野手】7人
ロドルフォ・アマダー
ブライアン・エルナンデス
ラミロ・ペーニャ
ビクトル・メンドーサ
ルイス・クルーズ
イサーク・ロドリゲス
ルイス・フアレス
【外野手】5人
フェルナンド・ペレス
ロベルト・ロペス
ヘスス・ファベラ
ジョーイ・メネセス
ホセ・アギラル