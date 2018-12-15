ËºÇ¯²ñÁ°¤ÈÍâÄ«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©ÉÊ¡£°¿ì¤¤¡¦ÆóÆü¿ì¤¤¤òËÉ¤°
¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÀîÂ¼°ê»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°û¤ß²ñ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÈËºÇ¯²ñ¤ª½õ¤±¿©ºà¡É¤ò¾Ò²ð¡£°û¤ß²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥µ¥µ¥Ã¤ÈÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¤Ù¤¥É¥ê¥ó¥¯
¡¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¡¡¥È¥Þ¥È¤È¸À¤¨¤Ð¥ê¥³¥Ô¥ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ìÃæ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£°¿ì¤¤¤äÆóÆü¿ì¤¤¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï±öÊ¬¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥ê¥ó¥´¹õ¿Ý
¡¡¥ê¥ó¥´¿Ý¤ä¹õ¿Ý¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°¿ì¤¤ËÉ»ß¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Ë¤è¤êÆóÆü¿ì¤¤¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÈæ³ÓÅª°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õ¿Ý¤Ë¤Ï°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤âÂ¥¤¹Æ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÈ¤²Êª¤ä»é¤Ã¤³¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ã²½¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È
¡¡°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤ÏÆý»éËÃ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÆâ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢¾õÂÖ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°û¤ß²ñ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆùÎÁÍý¤äÍÈ¤²Êª¤¬Â¿¤¯Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆý»À¶Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°û¤ß²ñÃæ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¥á¥Ë¥å¡¼
¡¤·¤á¤¸¡Ê¤¤Î¤³¡ËÎÁÍý
¡¡¤¤Î¤³¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡È¤·¤á¤¸¡É¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¤È¥·¥¸¥ß½Á¤òÁÛÁü¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤á¤¸¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µï¼ò²°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢
¡¦¤·¤á¤¸¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·
¡¦¤¤Î¤³¤Î¥Û¥¤¥ë¾ø¤·
¡¦¤·¤á¤¸¥¹¡¼¥×
¡¡¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤á¤¸°Ê³°¤Î¤¤Î¤³¤â¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¶ú¤ä¾Æ¤ÄÇÂû¤Ê¤É¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢À¸¥¥ã¥Ù¥Ä
¡¡À¸¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¤È¤¤¤¦°ßÇ´Ëì¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤â»Ä¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÉÕ¤±¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£¥á¥«¥Ö¤ä¥â¥º¥¯
¡¡³¤Áô¤Î1¼ï¤Ç¤¢¤ë¥á¥«¥Ö¤ä¥â¥º¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥«¥Ö¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åü¼Á¤ä»é¼Á¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤â¡£½ÐÍè¤ì¤Ð¿©Á°¤Ë¥â¥º¥¯¿Ý¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Ãæ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¥¤¥«¤ä¥¿¥³
¡¡¥¤¥«¤ä¥¿¥³¤Ê¤É¤Î¹Ã³ÌÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡È¥¿¥¦¥ê¥ó¡È¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î²òÆÇÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µï¼ò²°¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤àºÝ¤Ë¥¤¥«¾Æ¤¤ä¥¿¥³¤Î¤ª»É¿È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡°û¤ó¤ÀÆü¤ÎÍâÆü¤Ï°ß¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡ª
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°¤ä°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤Ç¾ÃÌ×¤·¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤Î²ÌÊª¡¦À¸ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È
¡¦¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ó
¡¦¤ß¤«¤ó
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¡¤Ê¤É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦»¨¿æ¤ä¤ª¤«¤æ¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×
¡¦¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð
¡¡¤Ê¤É¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¤·¤Æ°ßÄ²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏË½°ûË½¿©¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚÀîÂ¼°ê»Ò¡Û
Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¤ª¼ò¤äÈþÌ£¤¤¤â¤ó¹¥¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£ÉÂ±¡±ÉÍÜ»Î¤ò·Ð¸³¸å¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¹Ö»Õ¤ä±ÉÍÜ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°û¤ß²ñ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÈËºÇ¯²ñ¤ª½õ¤±¿©ºà¡É¤ò¾Ò²ð¡£°û¤ß²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥µ¥µ¥Ã¤ÈÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¤Ù¤¥É¥ê¥ó¥¯
¡¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¡¡¥È¥Þ¥È¤È¸À¤¨¤Ð¥ê¥³¥Ô¥ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ìÃæ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£°¿ì¤¤¤äÆóÆü¿ì¤¤¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï±öÊ¬¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥ê¥ó¥´¹õ¿Ý
¡¡¥ê¥ó¥´¿Ý¤ä¹õ¿Ý¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°¿ì¤¤ËÉ»ß¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Ë¤è¤êÆóÆü¿ì¤¤¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÈæ³ÓÅª°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õ¿Ý¤Ë¤Ï°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤âÂ¥¤¹Æ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÈ¤²Êª¤ä»é¤Ã¤³¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ã²½¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È
¡¡°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤ÏÆý»éËÃ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÆâ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢¾õÂÖ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ß²ñÁ°¤Ë°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°û¤ß²ñ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆùÎÁÍý¤äÍÈ¤²Êª¤¬Â¿¤¯Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆý»À¶Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°û¤ß²ñÃæ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¥á¥Ë¥å¡¼
¡¤·¤á¤¸¡Ê¤¤Î¤³¡ËÎÁÍý
¡¡¤¤Î¤³¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡È¤·¤á¤¸¡É¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¤È¥·¥¸¥ß½Á¤òÁÛÁü¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤á¤¸¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µï¼ò²°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢
¡¦¤·¤á¤¸¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·
¡¦¤¤Î¤³¤Î¥Û¥¤¥ë¾ø¤·
¡¦¤·¤á¤¸¥¹¡¼¥×
¡¡¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤á¤¸°Ê³°¤Î¤¤Î¤³¤â¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¶ú¤ä¾Æ¤ÄÇÂû¤Ê¤É¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢À¸¥¥ã¥Ù¥Ä
¡¡À¸¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¤È¤¤¤¦°ßÇ´Ëì¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤â»Ä¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÉÕ¤±¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£¥á¥«¥Ö¤ä¥â¥º¥¯
¡¡³¤Áô¤Î1¼ï¤Ç¤¢¤ë¥á¥«¥Ö¤ä¥â¥º¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥«¥Ö¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åü¼Á¤ä»é¼Á¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤â¡£½ÐÍè¤ì¤Ð¿©Á°¤Ë¥â¥º¥¯¿Ý¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Ãæ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¥¤¥«¤ä¥¿¥³
¡¡¥¤¥«¤ä¥¿¥³¤Ê¤É¤Î¹Ã³ÌÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡È¥¿¥¦¥ê¥ó¡È¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î²òÆÇÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µï¼ò²°¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤àºÝ¤Ë¥¤¥«¾Æ¤¤ä¥¿¥³¤Î¤ª»É¿È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡°û¤ó¤ÀÆü¤ÎÍâÆü¤Ï°ß¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡ª
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°¤ä°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤ò½õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤Ç¾ÃÌ×¤·¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤Î²ÌÊª¡¦À¸ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È
¡¦¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ó
¡¦¤ß¤«¤ó
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¡¤Ê¤É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦»¨¿æ¤ä¤ª¤«¤æ¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×
¡¦¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð
¡¡¤Ê¤É¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¤·¤Æ°ßÄ²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏË½°ûË½¿©¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚÀîÂ¼°ê»Ò¡Û
Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¤ª¼ò¤äÈþÌ£¤¤¤â¤ó¹¥¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£ÉÂ±¡±ÉÍÜ»Î¤ò·Ð¸³¸å¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¹Ö»Õ¤ä±ÉÍÜ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£