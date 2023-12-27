ハンバーガーチェーンのバーガーキングが二日酔いの客にワッパーを割引価格で提供する「Hangover Whopper(二日酔いワッパー)」キャンペーンをブラジルで展開することがわかりました。このキャンペーンでは、顔認識技術を使って客が二日酔いかどうかを検出するとのことです。Burger King turns hangovers into discounts with facial recognition | Marketing Divehttps://www.marketingdive.com/news/burger-king-hangover-facial-
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田島直弥 声帯全部がポリープに
- 2. ハリセンボン 年内で吉本退社へ
- 3. 森永卓郎氏 ステージ4の膵臓がん
- 4. イ・ソンギュンさん 遺体で発見
- 5. 吉本 松本人志巡る報道を否定
- 6. 松本の文春報道 法的措置を検討
- 7. 高島屋 明確な原因を特定できず
- 8. 尚弥Vの女神 ラウンドガール話題
- 9. 税務署職員3人が風俗店勤務 退職
- 10. 元K-1戦士 タケルさん51歳で急逝
- 1. 高島屋 明確な原因を特定できず
- 2. 税務署職員3人が風俗店勤務 退職
- 3. 羽生結弦 公開反論にファン震撼
- 4. 親子死亡「整備後の車を試運転」
- 5. 675年前の仏像の中に紙 内容判明
- 6. 歩道走る軽自動車 めちゃくちゃ
- 7. 2人殺害後に自首 死刑回避狙いか
- 8. 銀座カラー 実質経営者が急逝か
- 9. 杉並区事故 死亡親子の身元判明
- 10. クレイジー君保釈 土下座で謝罪
- 1. ダイハツの不正があった車種一覧
- 2. ハイスぺと交際も…地獄見た女性
- 3. ケーキ問題 連日報道に疑問の声
- 4. ヤングケアラー支援法制化へ 政府、24…
- 5. 私人逮捕系の「活動方針」に衝撃
- 6. 女児に性的暴行「去勢が必要」
- 7. 池田佳隆氏の国会事務所捜索 還流不記…
- 8. 年末年始の餅 窒息事故に注意
- 9. 紅海で商船を次々に攻撃…「航行の自由…
- 10. 安倍派幹部5人「知らなかった」
- 1. イ・ソンギュンさん 遺体で発見
- 2. 4.87カラットダイヤ 来園者発見
- 3. UFOか 謎の白い球体飛来を撮影
- 4. 韓国の半導体超格差が揺らぐ?
- 5. 18歳選手 大胆バニーコスに反響
- 6. 放送事故 韓国番組に批判が続出
- 7. ウ軍 マリンカから事実上の撤退
- 8. スタバ理由? 女性キャスター解雇
- 9. トランプ氏の出馬資格はく奪か
- 10. 極悪な日本軍 韓ドラに賛否両論
- 1. 宝くじ1.5億円当せん後 親友破産
- 2. 「いきなりステーキ」なぜ凋落?
- 3. 日産サクラ爆売れ EV世界一の鍵
- 4. ChatGPT頼み 無能な若手を量産
- 5. 10万円給付に怒る人が損するワケ
- 6. 高島屋ケーキ 苦情など約1200件
- 7. 年金月0円 要介護75歳最後の選択
- 8. Amazon 人気ビールが最大19％OFF
- 9. チャリより遅い? 客激減の路線
- 10. 高島屋 ケーキ破損めぐり会見へ
- 1. 人気の福袋がAmazonで予約開始
- 2. 「豚汁マップ」読み方が話題に
- 3. モノクロ版「ゴジラ-1.0」公開へ
- 4. バーキン 二日酔いなら割引に
- 5. 楽天ペイ、国税の納付に対応
- 6. アマプラ 広告なしは追加料金へ
- 7. 最新Apple Watch 米で販売停止へ
- 8. iPhone 15 Plus 意外な性能判明
- 9. ASUSのゲーミングChromebookで簡単にイ…
- 10. 富士通、ハードウェア専業会社「エフサ…
- 1. 元K-1戦士 タケルさん51歳で急逝
- 2. 大谷翔平 ポルシェをプレゼント
- 3. 尚弥戦 タパレスの「水」に注目
- 4. 尚弥にオファー 金額は大谷級か
- 5. 大谷に「17」譲った真の理由
- 6. 尚弥快挙 2階級4団体統一に成功
- 7. 尚弥 引退時期は会長と父が判断
- 8. 尚弥は速すぎる タパレス落胆
- 9. 羽生元妻「本当に離婚しました」
- 10. 尚弥「10回に崩れてびっくり」
- 1. 田島直弥 声帯全部がポリープに
- 2. ハリセンボン 年内で吉本退社へ
- 3. 森永卓郎氏 ステージ4の膵臓がん
- 4. 吉本 松本人志巡る報道を否定
- 5. 松本の文春報道 法的措置を検討
- 6. 尚弥Vの女神 ラウンドガール話題
- 7. 松本人志 女性に性行為を迫った?
- 8. 本田真凜が引退か 就職先の候補
- 9. 「踊る」織田と柳葉不仲説の真相
- 10. グラビアが嘘みたい 壇蜜に懸念
- 1. ユニクロ年末祭 お得すぎる5品
- 2. 離婚が口癖 夫を黙らせた方法
- 3. 彼氏略奪女と息子の幼稚園で再会
- 4. 一瞬でポカポカ 無印のアウター
- 5. 同居で判明 義母の意外な一面
- 6. 生活費ケチる夫…妻のナイス反撃
- 7. 108kg女性 婚活が爆速終了のワケ
- 8. つわりに「休めていいな」夫撃退
- 9. サーティワン“人気第1位フレーバー”…
- 10. 30歳で子宮頸がん 苦難の日々