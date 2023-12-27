ハンバーガーチェーンのバーガーキングが二日酔いの客にワッパーを割引価格で提供する「Hangover Whopper(二日酔いワッパー)」キャンペーンをブラジルで展開することがわかりました。このキャンペーンでは、顔認識技術を使って客が二日酔いかどうかを検出するとのことです。Burger King turns hangovers into discounts with facial recognition | Marketing Divehttps://www.marketingdive.com/news/burger-king-hangover-facial-