「このマンガをぜひアニメ化してほしい!」や「あのアニメのキャッチコピー良かったよな……」など、アニメ関連のアレコレをユーザー投票で ランキング 化したAnimeJapan5周年特別企画の「 アニメなんでもランキング 」が、2018年3月23日放送のニコニコ生放送で発表されました。その投票結果はAnimeJapan 2018のAnimeJapan放送局ブースに展示してあるということで、実際に見て来ました。東7ホールのフードパーク内にAnimeJapan放送局ブースはあります。このブースではAnimeJapan 2018の1日目と2日目にそれぞれ以下のような内容のトークイベントを開催しており、イベントの様子はすべてニコニコ生放送で配信しています。そんなブースの壁面に「アニメなんでもランキング」の投票結果が貼り出されています。「アニメ化してほしいマンガランキング」1位:10DANCE〈テンダンス〉2位:Fate/strange Fake3位:やがて君になる4位:吸血鬼すぐ死ぬ5位:大正処女御伽話6位:PSYREN-サイレン-7位:乃木若葉は勇者である8位:約束のネバーランド9位:ムヒョとロージーの魔法律相談事務所10位:ウメハラ FIGHTING GAMERS!「アニメイトスタッフが選ぶ、この商品がすごかったグッズランキング」1位:『進撃の巨人』缶バッジ“リヴァイ百景”2位:1/1 約束された勝利の剣3位:ユーリ!!! on ICE マッカチン ティッシュケース4位:ご注文はうさぎですか?? カバー付きアクリルキーホルダーコレクション5位:名探偵コナン 暗躍する犯人達6位:柚子酒7位:うた☆プリ TR缶バッジ コレクション7位:Fate/Grand Order Design produced by Sanrio7位:PUTITTO series(プティットシリーズ)/PUTITTO「Re:ゼロから始める異世界生活」 レムだらけver.7位:『刀剣乱舞-ONLINE-』コラボ パンプス・ブーティ第五弾8位:銀魂 パンツ型ポーチ9位:おやつキーホルダー10位:ツキウサ。ドーナツぬいぐるみキーホルダー「公式WEBサイトが素敵なランキング」1位:「進撃の巨人」Season 22位:「おそ松さん」(第2期)3位:エロマンガ先生4位:ブレンド・S5位:活撃 刀剣乱舞6位:Wake Up, Girls!新章7位:冴えない彼女の育てかた♭8位:アイドルマスター SideM8位:ラブライブ!サンシャイン!!10位:小林さんちのメイドラゴン10位:魔法使いの嫁「印象に残るキャッチコピーランキング」1位:理由(ワケ)あって、アニメ化!「アイドルマスター SideM」2位:私たち、輝きたい!「ラブライブ!サンシャイン!!」3位:これは、人間(ヒト)が願いを叶える物語―。「Fate/Apocrypha」4位:帰ってきたら、やっぱりバカ。「おそ松さん」(第2期)5位:私たちはまっすぐに、歪んでいく。「クズの本懐」6位:一緒に音楽(キズナ)を奏でよう!「BanG Dream!(バンドリ!)」7位:わたしにとってそれは …まるで月あかり「月がきれい」8位:――君に、この歌を贈ろう。「TSUKIPRO THE ANIMATION」8位:其れは、幼女の皮をかぶった化物――。「幼女戦記」10位:終末が日常だ。「少女終末旅行」なお、AnimeJapan放送局ブースの壁面には以下のような桜の木もあり……来場者がアニメに対する思いを桜型の付箋に書いて貼り付けることで満開になるようになっています。