女子高生弁護士、法廷に降臨!》【写真】炎上した『JKと六法全書』の投稿で“あっかんべー”をする現役女子高生弁護士4月19日に、テレビ朝日系の「金曜ナイトドラマ枠」で放送が始まったドラマ『JKと六法全書』。史上最年少で司法試験に一発合格した現役女子高生が、弁護士として法廷に立つ“《法曹×学園》ハイブリットドラマ”だ。現役女子高生弁護士＝JKB「主役の女子高生を演じているのは、幸澤沙良さん。2022年のオーディ