T型フォードから現代のテスラ車に至るまで、自動車は常にテクノロジーの先端を走り続けている。では2040年になるまでに、我々はクルマに何を期待することができるだろうか? 夢の"空飛ぶクルマ"はまだ難しいにしても、実現性がかなり高そうな技術をいくつか挙げてみよう。



インターネットに常時接続する



今日のスマートフォンのおかげで自分が常にインターネットにつながっていると思っている人も多いだろう。だが、20年後にはあなたが乗っているクルマが常にインターネットにつながっているはずだ。20年後のクルマは、自宅のネットワークに接続して最新のプレイリストを取り込めるだけでなく、路上を走っている他のクルマと通信して事故を防いだり、信号機と通信して交通の流れをスムーズにすることもできるようになるだろう。もし誰かが駐車中のあなたのクルマのテールランプにぶつかったら、クルマがそのことをあなたに知らせ、ぶつけた相手の映像を見せてくれる。給油や充電が必要な頃になったら、最も安価なスタンドの場所をクルマが探し出し、料金の支払いも通信を介して自動的に行われる。



ステアリング・ホイールがオプションになる



2017年に生まれた子供たちは、自動車運転免許を取得する必要がないかもしれない。クルマが完全に自動走行できるようになるまでナビゲーション・システムはまだ必要だが、自動車メーカー(とそのサプライヤー)は現在、自動運転技術の開発に力を入れている。実際、メーカーはステアリング・ホイールやブレーキ・ペダル、アクセル・ペダルのない20年後のクルマを思い描いているのだ。



たまには自分で運転したいと思っても、運転席の前に計器類はなく、フロント・ガラスに映し出された仮想現実技術で、様々な情報を見ることになるだろう。ミラーに映る視界はハイビジョンカメラで補われ、ドライバーは首を動かす回数が減り、前方に注意を向けたままでいられるようになる。バックミラーとして知られているものは、ひょっとすると今後20年内に姿を消すかもしれない。



運転がもっと快適に



車内はもっと快適になることが予想される。軽量でソフトな素材により、触り心地は滑らかになり、車両重量も軽くなる。また、色についても現在より選択肢が増えると思われる。昨年、BMWが発表したコンセプトカー「VISION NEXT 100」は、自動運転モードになるとステアリングが格納され、運転席と助手席のシートを回転させて向かい合うことができるようなレイアウトを採用していた。



他の自動車メーカーでは、明るいLEDヘッドライトをバンパーの低い位置に装備し、対向車への眩惑を防ぎながら路面を照らす研究も行っている。また、三菱自動車は車体の底面とバンパーをラバーでコーティングして、クルマへのダメージや他者の負傷を軽減する工夫を試みている。さらに同社をはじめいくつかのメーカーは、前部ドアと後部ドアの間からBピラーを取り払ったコンセプトを発表している。



クルマのパーツにも変化が



クルマのパーツが新たに必要となった時、自動車メーカーから取り寄せるのではなく自作できるようになるかもしれない。3Dプリント技術がこのまま発展すると、必要となるどんなパーツも作ることができ、例えばゴムやチタンといった異なる素材を1層ごとに使うことも可能になる。



グッドイヤーとデュポン傘下のゲネンコール社が共同開発しているように、バイオマス由来の合成ゴムを使ったタイヤの生産も可能になっている。微生物が糖を消化・発酵することで大量のイソプレンを抽出する。ゴムの主成分であるイソプレンは現在、石油から作られるのが一般的だが、バイオマス由来のイソプレン製造所から供給される日もそう遠くないだろう。



By David Weedmark



翻訳:日本映像翻訳アカデミー