トヨタ自動車が２５日発表した２０２３年度の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は、前年度比７・３％増の約１０３１万台となり、過去最高を更新した。両ブランド合計で初めて１０００万台を超えた。ハイブリッド車（ＨＶ）が好調で、北米や欧州中心に販売が伸びた。海外販売が７・０％増の約８７８万台で過去最高となった。「カローラ」などＨＶモデルを中心に、北米が１３・８％増、欧州は１０・８％増と伸びた。歴