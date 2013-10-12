ウルグアイの政治家、第40代大統領。1935年5月20日生まれ。モンテビデオ出身。
ダイヤモンド・オンライン
RadiChubu
清貧な暮らしぶりから「世界一貧しい大統領」として知られたムヒカ元大統領
共同通信
「道化師」と呼ばれ、「ムヒカは人殺し」という落書きまであるほどだという
デイリー新潮
来日中の宿泊先に五つ星ホテルを用意され、「豪華すぎる」と怒ったという
週プレNEWS
「愛は地上で最も大切なものです。人生の動力となります」とコメント
週刊女性PRIME
7日、東京外国語大学で「日本人は本当に幸せですか」とのテーマで講演した
BUZZAP！
スウェーデン王への贈り物を渡し忘れ、王宮の広間に置いたまま帰った
新刊JPニュース
前大統領は給料の9割を寄付するなど、月額約12万円で生活していたとのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
国民と同じ生活レベルを送るため、給料のほとんどを寄付していたそう
ママスタ☆セレクト
ムヒカ氏は給料の9割を寄付するなど「世界一貧しい大統領」と呼ばれた
スポーツ報知
同国のムヒカ大統領が、再びFIFAを批判した
Gazzetta.it.
ウルグアイ大統領が「イタリア人は挑発のスペシャリストだね」 などと批判
同大統領がメキシコ大統領の専用機に同乗した際の写真が「かわいい」と話題に
らばQ
同大統領の月給は約123万だが、ほとんどを寄付し、その1／10程度で暮らしている
Pouch