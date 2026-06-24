停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県では24日朝、線状降水帯が発生しました。週末には2つの台風が本州に直撃する恐れがあり、警戒が必要です。24日朝、線状降水帯が発生した鹿児島県から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。大雨の影響で町全体が冠水してしまった永利地区です。現在、水は引いていて雨も降っていないんですが、多くの人が表で対応しています。この地区は水があふれてしまい、ボートによって救急による救助