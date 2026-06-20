米国建国250周年を記念した特別仕様のキャップ

メジャーリーグ機構は18日（日本時間19日）までに、今年7月14日（同15日）に開催されるオールスター戦に向けた各球団の特別仕様のキャップを発表した。ドジャースの大谷翔平投手らも着用予定の限定グッズがお披露目されたが、海外ファンからは「ちょっとダサすぎ」などと賛否両論の嵐となっている。

今年のオールスターは米国が建国250周年を迎えることもあり、フィリーズ本拠地のフィラデルフィアで開催される。発表されたドジャースのキャップは、内側に独立宣言書をモチーフにしたクラシカルなグラフィックがあしらわれた。外側のロゴは華やかなゴールドで縁取られている。クラウンの周囲には都市名ワードマークと星のモチーフが立体的なエンボス加工で配置された。

一方、15日（同16日）の中間発表では、大谷が両リーグ最多となる116万5133票を獲得した。一塁手部門でフレディ・フリーマン内野手、三塁手部門でマックス・マンシー内野手がトップに立つなど、ドジャース勢が多数出場する可能性がある。

祭典を彩る限定キャップに対し、海外ファンからは賛否両論の意見が寄せられている。「悪くはない気もする」「数年前の変に星が散りばめられていた不細工なオールスターキャップに比べたら、今回のは遥かにマシに見える」といった肯定的な声がある一方で否定的な反応も多数見られた。

「うわぁ……これはちょっとダサすぎないか」「もしかしたら、歴代のキャップの中で一番最悪なデザインかもしれない」「これは最悪だ。トップの白いボタンもないし、ロゴのゴールドのフチ取りの色もセンスを疑うレベル。何なんだこれは……」と厳しい声も。ちなみに、MLB公式サイトでは52.99ドル（約8500円）で販売されている。（Full-Count編集部）