「史上最悪のW杯。ひどいチームだ」「恥さらし」アジア王者が衝撃の０−６大敗…母国ファン大激怒！「我慢の限界」「もうボロボロだ」
アジアカップ２連覇中のカタール代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループB第２戦で開催国カナダと対戦した。
初戦のスイス戦を１−１で引き分けたカタール。カナダ戦では序盤から劣勢を強いられる。16分に先制を許すと29分にも追加点を献上する。さらに33分にはホーマム・アフメドがレッドカードを受けて退場。数的不利になると、45＋３分にはカナダに３失点目。前半だけで３点のビハインドを負う。
反撃に出たい後半も追い込まれる展開が続くなか、54分にはアシム・マディボがレッドカードを受けてこの試合２人目の退場者を出す。その10分後にはネイサン＝ディラン・サリバに直接FKを突き刺された。
その後、75分にはオウンゴールで失点。後半アディショナルタイムにもネットを揺らされて、終わってみれば０−６の大敗だった。
９人での戦いを強いられたとはいえ、この結果に母国ファンは憤慨。SNS上では以下のような怒りの声が上がっている。
「もうボロボロだ」
「ピッチをうろついているだけ」
「史上最悪のW杯。ひどいチームだ」
「恥さらしだ」
「我慢の限界」
「規律がなく、泣き虫な集団」
「まったく情けない」
「もはやワールドカップに出るべきじゃない」
次戦は24日にボスニア・ヘルツェゴビナと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
初戦のスイス戦を１−１で引き分けたカタール。カナダ戦では序盤から劣勢を強いられる。16分に先制を許すと29分にも追加点を献上する。さらに33分にはホーマム・アフメドがレッドカードを受けて退場。数的不利になると、45＋３分にはカナダに３失点目。前半だけで３点のビハインドを負う。
反撃に出たい後半も追い込まれる展開が続くなか、54分にはアシム・マディボがレッドカードを受けてこの試合２人目の退場者を出す。その10分後にはネイサン＝ディラン・サリバに直接FKを突き刺された。
９人での戦いを強いられたとはいえ、この結果に母国ファンは憤慨。SNS上では以下のような怒りの声が上がっている。
「もうボロボロだ」
「ピッチをうろついているだけ」
「史上最悪のW杯。ひどいチームだ」
「恥さらしだ」
「我慢の限界」
「規律がなく、泣き虫な集団」
「まったく情けない」
「もはやワールドカップに出るべきじゃない」
次戦は24日にボスニア・ヘルツェゴビナと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！