6月は比較的涼しい日もありますが、油断は禁物です。梅雨の時期は気温や湿度が上がるため、汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなります。その結果、発汗や体温調節の負担が増え、本人が気付かないうちに水分不足に傾く「隠れ脱水」が起こることがあります。涼しいと喉の渇きを感じにくいため、小まめに水分を補給する必要があります。【危険】すぐ病院に行って！これが脳卒中の“前兆症状”ですところで、こうした隠れ