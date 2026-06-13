大谷、村上はともに欠場した【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でホワイトソックスと対戦した。ドジャースの大谷翔平投手、ホワイトソックスの村上宗隆内野手はともに欠場となったが、試合中の両選手のやりとりにNHKも注目。解説を務めた田口壮氏も「珍しい」と伝えるシーンがあった。大谷は前日11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号を含む4打席4出塁の活