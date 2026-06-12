《入れて欲しくなかったなぁ。》

《本当ならショックです》

と、残念がる声があがっていて――。

11日、『女性セブンプラス』によって報じられた5月末のラストライブをもって活動を終了した国民的アイドルグループ『嵐』メンバーの大野智（45）の最新ショットが大きな話題を呼んでいる。

「6月上旬、SixTONESのジェシーさん（30）、DOMOTOの堂本剛さん（47）らと都内で朝まで飲み明かした姿をキャッチされました。仲睦まじいショットが報じられたのですが、その中に大野さんの左腕に入ったタトゥーが写っていたんです」（スポーツ紙記者）

冒頭にある通り、この件を報じたネットニュースのコメント欄には、一部から大野のタトゥーを支持できない声が目立つことに。

「同報道によると、大野さんは一昨年前、活動休止中にタトゥーを入れたといいます。過去にも大野さんのタトゥーは報じられていますが、やはりアイドルというイメージとのギャップから一部のファンから拒否反応が出ていましたね」（前出・スポーツ紙記者）

実は、本誌も活動休止中の大野の“アイドルらしからぬ”姿を目撃していた。

‘21年の活動休止以後、東京と宮古島を行き来しながら、趣味の釣りなどに勤しむ生活を送っていたという大野。

「“車でいつでもアウトドアを楽しめるように”と教習所へ通い、自動車免許を取得したのもこの頃でしたね。 真っ黒に日焼けした大野さんの風貌はすっかり宮古島に馴染み、彼の呼びかけに応じて、両親が移住を決断したと聞いていました」（大野の知人）

そんななか‘23年10月、本誌は都内で愛犬を散歩する大野の姿をキャッチしたのだ。

「当時、性加害問題に揺れていたSMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）。所属タレントがエージェント契約を結ぶことになるため、個別に話し合いの場が設けられていました。大野さんも事務所と今後について話し合うために東京に戻っていたそうです」（音楽関係者）

愛犬とのツーショットという微笑ましいシーンなのだが、大野の顔色は浅黒く焼けていて、やはりあごには髭がたっぷり……。やはりアイドル・大野とのギャップに、ネットは騒然となった。

だが、ご存じの通り、嵐のラストライブでは“アイドル”そのものに戻っていた大野。

「3月、嵐の約5年ぶりとなる新曲『FIVE』が配信されましたが、その時の大野さんのビジュアルも大きな話題になりました。《休止前のビジュとほぼ一緒！》《完全に戻っていてスゴすぎる》などといった声があがり、大絶賛されました」（前出・スポーツ紙記者）

5月末にSTARTO社を退所した大野。芸能界は引退せず、“ステージ復帰”間近とも囁かれているが、果てして――。