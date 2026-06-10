世界中のスター選手が一堂に会するのもW杯の魅力。頂点を競う主役候補をチェックしていこう。世界最高峰のスーパースターたちが競演する今大会。スピード、パワー、テクニック、メンタルに秀でた超一流選手が集う。歴史に名を残すベテラン選手に加えて次世代を担う天才、さらには出場国増で多くのスターがW杯のピッチに立つ機会を得ることになった。6大会連続出場という史上初の偉業を成し遂げたポルトガル代表のクリスティアーノ