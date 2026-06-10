世界中のスーパースターがずらり！ 「FIFA World Cup 2026™」見どころ＆注目選手

世界中のスター選手が一堂に会するのもW杯の魅力。頂点を競う主役候補をチェックしていこう。

世界最高峰のスーパースターたちが競演する今大会。スピード、パワー、テクニック、メンタルに秀でた超一流選手が集う。歴史に名を残すベテラン選手に加えて次世代を担う天才、さらには出場国増で多くのスターがW杯のピッチに立つ機会を得ることになった。

6大会連続出場という史上初の偉業を成し遂げたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ。ブラジル代表のネイマールは最後のW杯となることが濃厚。その勇姿はしっかり見届けたい。

そして今回は世代交代が加速する大会になると目されている。スペイン代表が誇る18歳の狡郷契〞ラミン・ヤマル、新時代の万能型MFとして高く評価されるイングランド代表の22歳、ジュード・ベリンガムのプレーは必見だ。

新時代の到来を予感させるサッカーの祭典。日本代表を応援しつつ、ぜひ世界の最先端をその目で実感してみてほしい。

キリアン・エムバペ（フランス代表／レアル・マドリード）

まさにキング。主役候補の最右翼

爆発的なスピードと圧倒的な決定力を誇る世界最高のストライカー。大舞台での勝負強さも特筆ものだ。

フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表／リヴァプール）

強烈な存在感を放つ守備のカリスマ

攻守に制空権を握るオランダゴールの番人。グループステージ第1戦で対戦。遠藤航はチームメイト。

ラミン・ヤマル（スペイン代表／バルセロナ）

サッカーの未来を変える驚異の18歳

類いまれなる才能、抜群の創造性で最大のブレイク候補に。大会前の負傷を乗り越えてメンバー入り。

アレクサンデル・イサク（スウェーデン代表／リヴァプール）

華麗さと獰猛さを持つ点取り屋

長身ながら繊細で優雅なドリブルと力強いフィニッシュを持つ現代型FW。第3戦で日本代表と対戦。

アーリング・ハーランド（ノルウェー代表／マンチェスター・シティ）

怪物級ストライカーがついに世界へ

マンチェスター・シティの大エースが初のW杯へ。規格外のフィジカルと得点感覚で世界を席巻する。

FIFA World Cup 2026™ 大会概要

大会期間：6/11（木）〜7/19（日）

参加国：48か国（史上最多）

開催国：アメリカ・カナダ・メキシコ（史上初の3か国共同開催）

グループステージは12組に分かれ、総当たりで対戦。各グループ上位2チームと、グループ3位になったチームの成績上位8チーム、合計32チームがノックアウトステージに進出。3か国の16都市を舞台に計104試合が行われる。