新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）に開催される５人組男性声優グループ「GOALOUS５」によるファンイベント『GOALOUS５「構成員集会 2026」』を第一部、第二部ともにABEMA PPVにて独占生放送する。 「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組