GOALOUS５ファンイベントをABEMA PPVにて独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）に開催される５人組男性声優グループ「GOALOUS５」によるファンイベント『GOALOUS５「構成員集会 2026」』を第一部、第二部ともにABEMA PPVにて独占生放送する。
「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年５月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、２次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO５(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など活動の場を広げている。
このたび「ABEMA PPV」で独占生放送が決定した、『GOALOUS５「構成員集会 2026」』は６月13日（土）に開催されるファンイベント。「GOALOUS５」のメンバーが登場し、ライブやバラエティ企画を通して構成員との交流を深めるほか、今年は番組内企画「美男子イケメンちゅっちゅチャンネル」も参加。GOALOUS５らしい笑いと熱気にあふれたスペシャルな時間をお届けする。
「ABEMA」では、15時からの第一部、18時30分からの第二部の両公演を独占生放送。６月５日（金）よりチケット販売を開始し、一般チケットは4,900 円、２公演の通しチケットは9,300円（ともに税込）で購入・視聴することができる。また、チケット購入者は、７月３日（金）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能。
（C）AbemaTV, Inc.
「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年５月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、２次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO５(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など活動の場を広げている。
「ABEMA」では、15時からの第一部、18時30分からの第二部の両公演を独占生放送。６月５日（金）よりチケット販売を開始し、一般チケットは4,900 円、２公演の通しチケットは9,300円（ともに税込）で購入・視聴することができる。また、チケット購入者は、７月３日（金）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能。
（C）AbemaTV, Inc.