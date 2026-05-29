宇多田ヒカルが、TBS系『CDTVライブライブ』にて披露した「Flavor Of Life-Ballad Version」のパフォーマンス映像を4週間限定で公開した。同曲は、この日のために新たなアレンジが施された特別バージョンになっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。◾️配信リリース情報◇「Flavor Of Life-Ballad Version」https://umj.lnk.to/Flavor_Of_Life◇「One Last Kiss」https://erj.lnk.to/xbc35S◇「パッパ