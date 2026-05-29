知人男性からの性被害を訴えた女性が、担当の検事から被害申告を疑うなどの威圧的な事情聴取を受けたとして、この検事と国に損害賠償を求め、提訴しました。検事らを提訴した女性「私の人生の中で一番つらかった日は被害を受けた日です。検察で聴取を受けた日もそれと同じくらいの深い絶望を感じた日でした」訴状などによりますと、この女性は2023年、不同意性交事件の被害者として、東京地検の検事から事情聴取を受けましたが、「