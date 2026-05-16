日清製粉ウェルナの“祝福投稿”が話題ドジャース・大谷翔平投手に届けた“サプライズ祝福”が話題となっている。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは15日、大谷の“記念日”を前に、2日前倒しでお祝い投稿。日本企業の粋な計らいは、ファンの間で反響を集めたようだ。5月17日は「大谷翔平の日」。2024年5月、ドジャースタジアムのある米カリフォルニア州ロサンゼルスが、大谷の活躍を称え制定したもので、背番号にちなみ「1