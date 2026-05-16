W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。注目されたボランチのポジションでは、負傷離脱中のMF遠藤航（リバプール）が選出された一方で、所属クラブで調子を上げていた守田英正（スポルティング）は選出外となった。日本サッカー協会公式YouTubeなどで放送された会見で森保一監督は、選出方針について語っている。激戦区とも言われた