MLBネットワークでも大谷の2日間打者休養を特集【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）米スポーツ専門局「MLBネットワーク」は13日（日本時間14日）、ドジャース・大谷翔平投手が13、14日（同14、15日）の本拠地・ジャイアンツ戦で打者として休養する方針だと伝えた。同局のジョン・モロシ記者は「少なくとも打者として今後2日間休養します。今夜の試合は投手として先発しますが、DHとしてスタメン出