ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、2026年8月1日に新作アイカラー『B.A 3Dオアシス アイカラー 04 アンバーブーケ』が発売されます。今回登場するのは、琥珀のように柔らかなベージュカラーが魅力の新色。肌になじみながらも、透明感と立体感を引き立てる洗練されたパレットです。B.Aならではのスキンケア発想を活かした処方で、メイクしながらうるおい感のある美しい目もとへ導いてく