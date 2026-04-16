女優の米倉涼子が、黒のロングドレス姿を披露して話題を集めている。米倉は、ドイツで開催された映画「Michael／マイケル」のワールドプレミアに登場し抜群のプロポーションを披露。自身のインスタグラムでも写真を投稿し、多くのファンから絶賛を受けた。 米倉といえば、麻薬取締法違反（共同所持）容疑などのトラブルを起こし、テレビで姿を見なくなった女優として有名だ。ただ、不起訴処分となったことが公表され