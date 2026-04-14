新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、開局10周年を記念し４月11日（土）から12日（日）にわたって特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その中で、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集める俳優の山本裕典が30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』に挑戦した。 ゴールまで残り