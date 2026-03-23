正社員の採用予定がある企業が3年ぶりに増加し、6割を超えた。帝国データバンクによると、今年4月に入社する正社員の採用状況について、「採用予定がある」と回答した企業の割合は60.3％にのぼった。前の年度と比べて1.5ポイントの増加で、前年度から増えるのは3年ぶりのこと。業界別でみると、深刻な人手不足に直面している「運輸・倉庫」が70.4％で最も高くなった。帝国データバンクは、AIの活用など省人化の取り組みも進んでい