苦戦が続く要因は？大相撲春場所１３日目（２０日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）をはたき込んで１０勝目。３敗を死守してＶ逸確定を免れた。ただ、前日１２日目に１敗で単独首位を走る大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）に完敗。残り２日間で２差を逆転した例は過去になく、優勝は極めて厳しい状況だ。取組後は「霧島のところに行けばいじゃん」と自嘲気味に苦笑い。霧島