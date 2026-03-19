休日にしっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない。一体なぜなのか。産業医の池井佑丞さんは「自律神経が乱れている可能性がある。日常生活で知らないうちに自律神経のアクセルとブレーキの切り替えを鈍らせているのかもしれない」という――。写真＝iStock.com／Natee Meepian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Natee Meepian■自律神経の“摩耗サイン”第一線を走り続けるビジネスパーソンは、責任も裁量も大きく、「