18日、日米首脳会談に向けて政府専用機に乗り込み、アメリカに向かった高市早苗首相。出発前には、「我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論をしたいと思っております」と話していました。イラン情勢が緊迫の度合いを増す中、高市首相を迎え入れる側のトランプ大統領は、18日、SNSにメディアの記事を引用する形で、「アメリカの同盟国はしっかりすべきだ。ホルムズ海峡の開放に向けて積極的に協力すべきだ」と投稿。しかし