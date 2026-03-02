JFLに昇格したジェイリースFCが、シーズン開幕を前に出陣式を行い、活躍を誓いました。 【写真を見る】ジェイリースFCJFLカップ開幕を前に出陣式活躍誓う ジェイリースFCは去年11月、地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドで優勝し、2018年の創設以来、悲願のJFL昇格を決めました。初めてのシーズンに向けて1日は出陣式が行われ、チームを支援する企業の関係者やサポータ&#