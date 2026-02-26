春節に合わせた大型連休の初日、北京首都国際空港で日本便などをあつかうカウンターにならぶ人たち＝15日（共同）成田国際空港会社（NAA）は26日、中国の春節（旧正月）に伴う大型連休（2月15〜23日）の、成田空港における中国路線の出国旅客数が、前年と比べ41％減の4万4605人だったと明らかにした。中国政府による日本への渡航自粛呼びかけが影響したとみられる。NAAが26日発表した1月の空港運用状況でも、中国路線の旅客便