警察によりますと、2月13日夜、藍住町笠木のマンションから出火しました。出火したのは、藍住町笠木のアパートの一室です。警察と消防によりますと、13日午後9時42分ごろ、このアパートの別の部屋に住む女性から「火事で2階が燃えている」と119番通報がありました。火は約40分後にほぼ消し止められ、ケガ人はいませんでした。出火したアパートの一室には、男性1人が住んでいたとみられます。警察と消防が、出火